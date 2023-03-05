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Похолодает и местами снег: какой сегодня будет погода в Украине

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Киев, Воскресенье 05 марта 2023 07:00
Похолодает и местами снег: какой сегодня будет погода в Украине Фото: сегодня в Украине похолодает (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 5 марта несколько ухудшится. Ожидается похолодание, местами шквальный ветер и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях пройдет небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой снег с дождем.

На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с.

Похолодает и местами снег: какой сегодня будет погода в Украине

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -2 -5 градусов, днем от 0 до +4;
  • на западе ночью -1 -5, а днем +1 +5 градусов;
  • в восточных областях ночью от -2 до +3 градусов, днем +3 +6;
  • на юге страны ночью от 0 до +3, а днем +6 +9 градусов;
  • в центральных областях ночью -1 -4 градуса, днем +3 +5.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -3 -5, а днем +1+3 градуса.

Напомним, что недавно синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

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