Похолодає, але це не межа. Синоптик дала прогноз на завтра та найближчі дні

"Середа очікується в Україні холодною. Найближчої ночі 0...+5 градусів, місцями 0-2 градуси морозу! Протягом дня +7...+13 градусів, у південній частині до +17 градусів",- розповіла вона.

Але у Діденко виявилась і добра новина - повсюди буде без опадів.

"18 жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманчиками", - додала синоптик.

У Києві в середу опадів не передбачається, вночі +1...+4 градуси, вдень +9...+11 градусів.

Погода на найближчі дні

За даними Діденко, "четвер ще побуде без опадів", а з п'ятниці підуть дощі та похолоднішає. Лише південна частина "належатиме теплій погоді".

"Через додаткове похолодання 21 жовтня на заході та півночі України, включно з Києвом, ймовірний мокрий сніг!" - попередила вона.

Зазначимо, що сніг для України восени вже не "новинка". Карпати другий день засипає снігом. Зокрема, сьогодні там справжня завірюха - видимість не більше 30 м.