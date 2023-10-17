RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Похолодает, но это не предел. Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Фото: синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Среда, 18 октября, в Украине теплом не побалует. Хотя этот день вряд ли можно будет назвать существенно холодным. Поскольку в пятницу, 20 октября, придет еще большее похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Среда ожидается в Украине холодной. В ближайшую ночь 0...+5 градусов, местами 0-2 градуса мороза! В течение дня +7...+13 градусов, в южной части до +17 градусов",- рассказала она.

Но у Диденко оказалась и хорошая новость - повсюду будет без осадков.

"18 октября будет царить сухая воздушная масса с ночными и утренними туманчиками", - добавила синоптик.

В Киеве в среду осадков не ожидается, ночью +1...+4 градуса, днем +9...+11 градусов.

Погода на ближайшие дни

По данным Диденко, "четверг еще побудет без осадков", а с пятницы пойдут дожди и станет холоднее. Лишь южная часть "будет принадлежать теплой погоде".

"Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины, включая Киев, вероятный мокрый снег!" - предупредила она.

Отметим, что снег для Украины этой осенью уже не "новинка". Карпаты второй день заметает снегом. В частности, сегодня там настоящая вьюга - видимость не больше 30 м.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине