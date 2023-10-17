Похолодает, но это не предел. Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

"Среда ожидается в Украине холодной. В ближайшую ночь 0...+5 градусов, местами 0-2 градуса мороза! В течение дня +7...+13 градусов, в южной части до +17 градусов",- рассказала она.

Но у Диденко оказалась и хорошая новость - повсюду будет без осадков.

"18 октября будет царить сухая воздушная масса с ночными и утренними туманчиками", - добавила синоптик.

В Киеве в среду осадков не ожидается, ночью +1...+4 градуса, днем +9...+11 градусов.

Погода на ближайшие дни

По данным Диденко, "четверг еще побудет без осадков", а с пятницы пойдут дожди и станет холоднее. Лишь южная часть "будет принадлежать теплой погоде".

"Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины, включая Киев, вероятный мокрый снег!" - предупредила она.

Отметим, что снег для Украины этой осенью уже не "новинка". Карпаты второй день заметает снегом. В частности, сегодня там настоящая вьюга - видимость не больше 30 м.