Походження життя на Землі під сумнівом: нова гіпотеза вказує на прибульців

Тупик класичного абіогенезу

Скам'янілості прадавніх мікроорганізмів (строматолітів), знайдені в австралійському кратоні Пілбара, доводять, що мікробне життя вже існувало на планеті близько 3,5 мільярда років тому.

Подальші знахідки у Канаді відсувають цю межу до 3,77 мільярда років, вказуючи на те, що перші клітини могли з'явитися поблизу глибоководних гідротермальних джерел.

У своєму дослідженні під назвою "Неймовірна ймовірність буття" (The Unreasonable Likelihood of Being) науковець Роберт Ендрес вирішив перевірити цей сценарій за допомогою математичних моделей.

Результати виявилися суперечливими:

Швидкий розпад компонентів: більшість елементів і складних молекул, які є будівельними блоками для живих клітин, у природному середовищі розпадаються вкрай швидко.

Брак часу: щоб утворити стабільні мікроорганізми, молекули мали б з'єднуватися шляхом спроб і помилок із такою швидкістю, яка математично не вкладається у період між формуванням земної кори та появою перших відомих скам'янілостей.

Процес випадкового хаотичного перебору хімічних реакцій тривав би значно довше.

Проблема каталізаторів: сценарії, за яких ланцюгові реакції запускалися особливими природними каталізаторами, також показали низьку математичну ймовірність і не узгоджуються з палеонтологічним літописом.

Вчений підсумовує, що класичне уявлення про самозародження життя у первісному бульйоні є, якщо не помилковим, то щонайменше вкрай неповним.

Альтернативна гіпотеза

Оскільки виникнення порядку з хаосу суто під впливом відомих законів фізики виглядає малоймовірним, Ендрес закликає колег не відкидати гіпотезу спрямованої панспермії.

Цю концепцію ще у 1970-х роках сформулювали вчені Френсіс Крік (один із першовідкривачів структури ДНК) та Леслі Оргел (автор гіпотези "світу РНК").

Науковці припустили, що високорозвинена іншопланетна цивілізація, яка опинилася на межі зникнення або керувалася науковим інтересом, могла навмисно розіслати безпілотні апарати з найпростішими мікроорганізмами для заселення придатних для життя планет.

"Хоча ідея штучного терраформування Землі прибульцями порушує принцип "бритви Оккама" (згідно з яким не треба залучати складні сутності без потреби), вона залишається повністю відкритою з погляду логіки", - зазначає дослідник.

"Сьогодні людство самостійно обговорює на сторінках наукових журналів плани з майбутнього терраформування Марса чи Венери. Тому цілком природно припустити, що мільярди років тому подібні технології могли бути застосовані щодо Землі", - додає Ендрес.

Науковець вважає, що сучасні ШІ-технології у майбутньому зможуть допомогти вченим реконструювати точні хімічні та біологічні процеси ранньої Землі. Це дозволить остаточно підтвердити або спростувати теорію позаземного походження життя на нашій планеті.