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Походы в горы небезопасны. Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

Карпаты, Среда 27 декабря 2023 14:14
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Походы в горы небезопасны. Украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах Фото: украинцев предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Погода в Карпатах 27-28 декабря ухудшится, есть угроза схождения снежных лавин. Походы в горы в эти дни очень опасны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, 27 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области и 27-28 декабря на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Кроме того, на горе Поп Иван Черногорский туман, видимость минимальна.

"Поэтому будьте осторожны и не отправляйтесь в горы", - подчеркнули в ГСЧС.

Погода в Украине 28 декабря

В субботу, 28 декабря, в восточных и Сумской областях ночью возможен мокрый снег. В горах предупреждают о риске схождения лавин.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -2 до +2 ночью и от +6 до +10 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +1 до +4 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +5 до +9 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +3 днем.

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