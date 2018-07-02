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Интервью

Похитителей сына финансового атташе посольства Ливии аррестовали на два месяца

НовостиОбщество    02.07.2018 - 19:20
Іллюстраційне фото: полиция (РБК-Украина)
Іллюстраційне фото: полиция (РБК-Украина)

За совершенное иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы

По ходатайству Киевской местной прокуратуры номер 10 двум злоумышленникам, которые похитили сына сотрудника дипломатического учреждения, гражданина республики Ливия, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева.

Как отмечается, похитили сына ливийского дипломата 25 июня около 12 часов дня на улице Тургеневской. Злоумышленники напали на потерпевшего, насильно посадили его в машину и вывезли в неизвестном направлении. В дальнейшем, в течение дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение.

Не получив выкуп, нападавшие освободили заложника. Похитителей задержали 28 июня 2018 года.

Ими оказались двое граждан Египта, 1980 и 1996 года рождения. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрана безальтернативный меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За совершенное иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия.

 

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Теги публикации: Киев, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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