Викрадачів сина фінансового аташе посольства Лівії арештували на два місяці

За вчинене іноземцям загрожує до 7 років позбавлення волі

За клопотанням Київської місцевої прокуратури номер 10 двом зловмисникам, які викрали сина працівника дипломатичної установи, громадянина республіки Лівія, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це прес-служба Шевченківського районного суда міста Києва.

Як зазначається, викрали сина лівійського дипломата 25 червня близько 12 години дня на вулиці Тургенівській. Зловмисники напали на потерпілого, силоміць посадили його у машину та вивезли у невідомому напрямку. У подальшому, протягом дня викрадачі утримували чоловіка з метою отримання викупу за його звільнення.

Не отримавши викуп, нападники звільнили заручника. Викрадачів затримали 28 червня 2018 року.

Ними виявилися двоє громадян Єгипту, 1980 та 1996 року народження. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За вчинене іноземцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія.