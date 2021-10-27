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Похитили человека, чтобы завладеть его криптовалютой: полиция задержала одного из членов банды

Автор: Сергей Пышкин

В аэропорту "Борисполь" задержали одного из членов банды, которая в апреле похитила человека с целью завладения его криптовалютой. Злоумышленник вернулся в Украину из-за границы, где скрывался от органов досудебного расследования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Событие произошло в апреле 2021 года в Киеве. Тогда двое неизвестных силой затащили мужчину в автомобиль", - пишет пресс-служба.

В ходе расследования, полиция установила лиц, причастных к преступлению. Выяснилось, что жители Полтавской области похитили мужчину, чтобы завладеть его криптовалютой. Сначала злоумышленники вывезли жертву в одно из сел Киевской области и удерживали в доме. После того, как они получили доступ к его электронным кошелькам и завладели криптовалютой на сумму 2,5 млн долларов - потерпевшего вывезли в лес Полтавской области и покинули.

"В связи с сокрытием злоумышленников от органов досудебного расследования их объявили в розыск. Кроме того, в рамках производства следователи, чтобы помешать злоумышленникам, проводить любые операции с электронными деньгами потерпевшего, заблокировали счета, к которым разыскиваемые получили доступ", - добавляет пресс-служба.

Полиции удалось вернуть часть средств пострадавшему.

Меры по установлению пребывания сообщника преступника – продолжаются.

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