Викрали людину, аби заволодіти її криптовалютою: поліція затримала одного з членів банди

"Подія сталася у квітні 2021 року в Києві. Тоді двоє невідомих силою затягли чоловіка в автомобіль", - пише пресслужба.

Під час розслідування, поліція встановила осіб, причетних до злочину. З’ясувалося, що мешканці Полтавської області викрали чоловіка, аби заволодіти його криптовалютою. Спочатку зловмисники вивезли жертву до одного з сіл Київської області й утримували в будинку. Після того, як вони отримали доступ до його електронних гаманців та заволоділи криптовалютою на суму 2,5 млн доларів - потерпілого вивезли у ліс Полтавської області та покинули.

"У зв’язку із переховуванням зловмисників від органів досудового розслідування їх оголосили у розшук. Крім того, у межах провадження слідчі, аби завадити зловмисникам, проводити будь-які операції з електронними грошима потерпілого, заблокували рахунки, до яких розшукувані отримали доступ", - додає пресслужба.

Поліції вдалося повернути частину коштів потерпілому.

Заходи з встановлення перебування спільника злочинця - продовжуються.