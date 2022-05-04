Похитили 17 иностранцев. Лидера банды с Гаити поймали и экстрадировали в США

Полиция Гаити сообщила, что лидер банды 400 Mawozo, которая в прошлом году похитила группу миссионеров из США и Канады, был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Банда 400 Mawozo обрела мировую популярность в октябре, похитив 17 миссионеров, которых удерживали под стражей в течение двух месяцев. В последние недели мафия столкнулась с конкурирующей бандой в перестрелках, в результате которых тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

"Жермин Джоли был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки во вторник, 3 мая 2022 года, на борту специального самолета ФБР после запроса о судебной помощи, направленного судебными органами США", — говорится в сообщении Национальной полиции Гаити.

Джоли в США обвиняют в контрабанде оружия и похищении американских граждан. После июльского убийства президента Жовенеля Моиса банды Гаити стали сильнее, и значительная часть столицы и большая часть сельской местности больше не контролируются властями.