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Викрали 17 іноземців. Лідера банди з Гаїті спіймали і екстрадували в США

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Вашингтон, Середа 04 травня 2022 05:44
Викрали 17 іноземців. Лідера банди з Гаїті спіймали і екстрадували в США Прапор Гаїті (Фото: rankflags.com)
Автор: Константин Широкун

Поліція Гаїті повідомила, що лідер банди 400 Mawozo, яка минулого року викрала групу місіонерів з США і Канади, був екстрадований до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банда 400 Mawozo здобула світову популярність у жовтні, викравши 17 місіонерів, яких утримували під вартою протягом двох місяців. В останні тижні мафія зіткнулася з конкуруючою бандою в перестрілках, в результаті яких тисячі людей були змушені покинути свої будинки.

"Жермін Джолі був екстрадований до Сполучених Штатів Америки у вівторок, 3 травня 2022 року, на борту спеціального літака ФБР після запиту про судову допомогу, спрямованого судовими органами США", — йдеться в повідомленні Національної поліції Гаїті.

Джолі в США звинувачують у контрабанді зброї та викраденні американських громадян. Після липневого вбивства президента Жовенеля Мойса банди Гаїті стали сильнішими, і значна частина столиці й велика частина сільської місцевості більше не контролюються владою.

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