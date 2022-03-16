Похищенного сегодня мэра Скадовска уже отпустили

Российские оккупанты отпустили городского голову Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева. Сегодня стало известно о его похищении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"С нами пообщались, уже меня отпустили, все хорошо. Также обещали отпустить и остальных людей, с которыми общаются. Прошу успокоиться, ничего нам сейчас не угрожает", - отметил он.

Напомним, сегодня стало известно о похищении Яковлева и его заместителя прямо из здания городского совета. Жители Скадовска вышли на протест с требованием освободить представителей городской власти.

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