RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Викраденого сьогодні мера Скадовська вже відпустили

Фото: мер Скадовська Олександр Яковлєв (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти відпустили міського голову Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва. Сьогодні стало відомо про його викрадення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"З нами поспілкувалися, вже мене відпустили, все добре. Також обіцяли відпустити і решту людей, з якими спілкуються. Прошу заспокоїтися, нічого нам зараз не загрожує", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про викрадення Яковлєва та його заступника прямо з будівлі міської ради. Жителі Скадовська вийшли на протест з вимогою звільнити представників міської влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьВійна Росії проти України