Похищение под предлогом лечения: в Украине разоблачили 6 псевдомедцентров

Правоохранители разоблачили деятельность преступной группы в Ровенской области, которая под предлогом лечения занималась похищением людей. После похищения люди насильно помещались в "реабилитационные центры".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что всего было выявлено шесть таких "центров" - пять в Ровенской и один в Тернопольской областях, которые действовали с 2016 года.

"Похищенные лица незаконно содержались против их воли в условиях изоляции под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. Заинтересованные лица осуществляли за это периодическую оплату - от 5 до 12 тысяч гривен в месяц. При этом, за нарушение режима пребывания, а также попытки бегства к удерживаемым применялись насильственные действия помещения в специально изолированные помещения - "карцеры", причинение телесных повреждений, принудительное введение психотропных и наркотических веществ, а также другие подобные действия с целью подавления их воли", - отметили в Офисе генпрокурора.

По результатам обысков в "медцентрах", которые работали без разрешительных документов, были выявлены 145 незаконно удерживаемых лиц. По данному факту правоохранители сообщили о подозрении 21 участнику группы, 14 из них - задержали.

Ранее РБК-Украина писало, что в Херсонской области разоблачили группу, державшую людей в трудовом рабстве.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области полиция задержала группу мужчин, которые похитили человека и требовали от него полмиллиона гривен.