Викрадення під приводом лікування: в Україні викрили 6 псевдомедцентрів

Правоохоронці викрили діяльність злочинної групи у Рівненській області, яка під приводом лікування займалася викраденням людей. Після викрадення люди насильно містилися в "реабілітаційні центри".

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що всього було виявлено шість таких "центрів" - п'ять у Рівненській і один у Тернопільській областях, які діяли з 2016 року.

"Викрадені особи незаконно утримувалися проти їх волі в умовах ізоляції під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності. Зацікавлені особи здійснювали за це періодичну оплату - від 5 до 12 тисяч гривень на місяць. При цьому, за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваним застосовувалися насильницькі дії приміщення у спеціально ізольовані приміщення - "карцери", заподіяння тілесних ушкоджень, примусове введення психотропних та наркотичних речовин, а також інші подібні дії з метою придушення їх волі", - зазначили в Офісі генпрокурора

За результатами обшуків в "медцентрах", які працювали без дозвільних документів, було виявлено 145 незаконно утримуваних осіб За даним фактом правоохоронці повідомили про підозру 21 учаснику групи, 14 з них - затримали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Херсонській області викрили групу, яка тримає людей у трудовому рабстві.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровській області поліція затримала групу чоловіків, які викрали людину і вимагали від нього півмільйона гривень.