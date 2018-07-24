ГПУ передала в суд дело подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого в 2014

Обвинительный акт в отношении Александра Волкова передали в суд

В Бориспольский горрайонный суд Киевской области передали обвинительный акт в отношении Александра Волкова, подозреваемого в похищении в январе 2014 года активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Сообщается, что Волков обвиняется в участии в преступной организации, которая была создана для противодействия акциям протестов, совершения тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением так называемых "титушек".

В частности, прокуратура обвиняет его в похищении в ночь с 20 на 21 января 2014 из помещения Александровской клинической больницы активистов Майдана Луценко и Вербицкого, в пытках, а также в умышленном убийстве последнего. В ГПУ уточнили, что обвиняемый находится под стражей.

Напомним, Волкова арестовали в июле 2017 года. Он был одиннадцатым подозреваемым по делу о похищении Луценко и Вербицкого. Десять других на тот момент находились в розыске. 28 июня 2018 года Волкову в здании суда объявили о завершении досудебного следствия и передали 28 томов уголовного дела для ознакомления.