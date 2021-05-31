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Викрадення людини та носіння "вогнепалу": Стерненка визнали винним за двома статтями

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Одеса, Понеділок 31 травня 2021 16:22
Викрадення людини та носіння "вогнепалу": Стерненка визнали винним за двома статтями Фото: Сергій Стерненко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Апеляційний суд Одеси продовжує зачитувати вирок у справі активіста Сергія Стерненка. Суд визнав активіста винним у вчиненні порушень за ч. 1 ст. 263 та ст. 146 Кримінального кодексу України.

Про це йшлося на засіданні суду.

Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, який визнав Стерненка винним у викраденні людини, а також незаконному поводженні з "вогнепальною зброєю".

Сторона захисту стверджувала, що у Стерненка був шумовий пістолет, однак експерти від слідства дійшли висновку, що, "викрутивши зі ствола втулку, з пістолета можна стріляти патронами з гумовими чи іншими метальними снарядами".

На суді зазначалося, що строки давності по притягненню до відповідальності за епізодом про викрадення людини вже минули, але за статтею про зброю передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, справа стосується викрадення одеського депутата Сергія Щербіча у 2015 році. Стерненко разом з ще одним підозрюваним нібито викрали депутата і вимагали від нього складення повноважень, погрожуючи та вчиняючи насильство.

У лютому 2021 року Стерненка засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі. Одеський Приморський суд визнав активіста винним у нібито розбої та викраденні 300 гривень, але по цьому епізоду його сьогодні виправдали.

Додамо, вчора в Києві та ще декількох містах України пройшли акції протесту на підтримку Стерненка. Учасники акцій вимагали виправдати Стерненка.

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