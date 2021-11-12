ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Похищали сейфы с миллионами: полиция задержала банду серийных воров

Новина українською →
Николаевская область, Пятница 12 ноября 2021 16:00
Похищали сейфы с миллионами: полиция задержала банду серийных воров Фото: полиция поймала серийных воров, которые украли миллионы гривен (РБК)
Автор: Иванна Шовкун

В Николавской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали вооруженную этническую группу серийных воров. Преступники похищали сейфы с миллионами гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Полиция задержала пятерых злоумышленников. Как было установлено, это мужчины из Одессы возрастом 30-40 лет, которые ранее были судимы.

По данным следствия, преступники в масках и перчатках, со специальными принадлежностями проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов. Там они похищали большие суммы денег из сейфов, а иногда вместе с ними.

Фото: полиция задержала банду серийных воров (npu.gov.ua)

Нацполиция установила, что банда причастна к серии краж под Николаевым. Сейчас проверяют их причастность к 20 приступлениям.

Напомним, СБУ разоблачила канал переправки взрывчатки из Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку