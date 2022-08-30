Похищали и пытали людей: СБУ задержала "добровольцев" во Львовской области

Правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области задержали участников преступной организации, которые выдавали себя за добровольцев из теробороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
По данным следователей, подозреваемые под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны похищали и пытали людей, занимались рэкетом, вымогали деньги у граждан.
"В состав преступной организации входило более 6 местных жителей. Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего", - говорится в сообщении.
Следователи сообщили о подозрении в совершении следующих преступлений:
Всех подозреваемых суд отправил под стражу. Правоохранители проверяют все обстоятельства совершения других тяжких и особо тяжких преступлений.
Напомним, что банда преступников перешла на сторону врага во время оккупации Бучи. СБУ задержала участников.
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