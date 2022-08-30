Похищали и пытали людей: СБУ задержала "добровольцев" во Львовской области

По данным следователей, подозреваемые под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны похищали и пытали людей, занимались рэкетом, вымогали деньги у граждан.

"В состав преступной организации входило более 6 местных жителей. Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили о подозрении в совершении следующих преступлений:

создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

вымогательство в условиях военного положения;

хулиганство.

Всех подозреваемых суд отправил под стражу. Правоохранители проверяют все обстоятельства совершения других тяжких и особо тяжких преступлений.