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Похищали и пытали людей: СБУ задержала "добровольцев" во Львовской области

Фото: СБУ разоблачила фейковый добробат во Львовской области ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области задержали участников преступной организации, которые выдавали себя за добровольцев из теробороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

По данным следователей, подозреваемые под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны похищали и пытали людей, занимались рэкетом, вымогали деньги у граждан.

"В состав преступной организации входило более 6 местных жителей. Сотрудники СБУ задержали организатора и активных участников преступной организации во время вымогательства денег у потерпевшего", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили о подозрении в совершении следующих преступлений:

  • создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;
  • незаконное лишение свободы или похищение человека;
  • вымогательство в условиях военного положения;
  • хулиганство.

Всех подозреваемых суд отправил под стражу. Правоохранители проверяют все обстоятельства совершения других тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, что банда преступников перешла на сторону врага во время оккупации Бучи. СБУ задержала участников.

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Служба безопасности УкраиныЛьвовская область