Викрадали та катували людей: СБУ затримала "добровольців" у Львівській області

Правоохоронці в ході спецоперації у Львівській області затримали учасників злочинної організації, які видавали себе за добровольців з тероборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
За даними слідчих, підозрювані під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони викрадали та катували людей, займались рекетом, вимагали гроші у громадян.
"До складу злочинної організації входило більше ніж 6 місцевих жителів. Співробітники СБУ затримали організатора та активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей у потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Слідчі повідомили про підозру у вчинені наступних злочинів:
Всіх підозрюваних суд відправив під варту. Правоохоронці перевіряють всі обставини вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Нагадаємо, що банда злочинців перейшла на бік ворога під час окупації Бучі. СБУ затримала учасників.
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