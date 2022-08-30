Викрадали та катували людей: СБУ затримала "добровольців" у Львівській області

За даними слідчих, підозрювані під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони викрадали та катували людей, займались рекетом, вимагали гроші у громадян.

"До складу злочинної організації входило більше ніж 6 місцевих жителів. Співробітники СБУ затримали організатора та активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей у потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили про підозру у вчинені наступних злочинів:

створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

вимагання в умовах воєнного стану;

хуліганство.

Всіх підозрюваних суд відправив під варту. Правоохоронці перевіряють всі обставини вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.