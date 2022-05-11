Похищали данные водительских удостоверений. В Украине заблокировали фишинговые сайты
В Украине заблокировали фишинговые сайты, которые внешне похожи на официальные ресурсы Министерства внутренних дел. С их помощью злоумышленники похищали данные с водительских удостоверений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Под видом проверки документов водителя мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Злоумышленники, вероятно, планировали изготавливать поддельные водительские права с оригинальными серийными номерами, которые бы проверялись в базах.
Отмечается, что специалисты заблокировали пять мошеннических сайтов. Внешне они были похожи на официальные ресурсы, однако другие вкладки и страницы были неактивны. Фишинговые сайты злоумышленники рекламировали в соцсетях.
Украинцев призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах.
"Внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт. В случае выявления мошеннических ресурсов просим сообщать об этом на электронную почту киберполиции: [email protected]", - говорится в сообщении.
Напомним, что российские хакеры атаковали 9 мая сайты телекоммуникационных компаний Украины.
Также недавно хакеры из РФ совершили атаку на государственные сайты Германии.
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