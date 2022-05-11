Викрадали дані водійських посвідчень. В Україні заблокували фішингові сайти

В Україні заблокували фішингові сайти, які зовні схожі на офіційні ресурси Міністерства внутрішніх справ. З їх допомогою зловмисники викрадали дані з водійських посвідчень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Під виглядом перевірки документів водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Зловмисники, ймовірно, планували виготовляти підроблені водійські права з оригінальними серійними номерами, які б перевірялися у базах.

Зазначається, що фахівці заблокували п'ять шахрайських сайтів. Зовні вони були схожі на офіційні ресурси, проте інші вкладки та сторінки були неактивні. Фішингові сайти зловмисники рекламували у соцмережах.

Українців закликали не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не вводити конфіденційні дані на підозрілих ресурсах.

"Уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. У разі виявлення шахрайських ресурсів просимо повідомляти про це на електронну пошту кіберполіції: [email protected]", - йдеться у повідомленні.