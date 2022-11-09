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Погрози тривають. Північна Корея знову запустила балістичну ракету

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Північна Корея, Середа 09 листопада 2022 16:37
Погрози тривають. Північна Корея знову запустила балістичну ракету Фото: тривають погрози запусками ракет різної дальності з боку Північної Кореї (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Північна Корея в середу, 9 листопада, знову запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря. Пуск зафіксували військові Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське новинне агентство Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск балістичної ракети було зафіксовано з району Сукчон, провінція Південний Пхеньян. Ракета пролетіла з максимальною швидкістю 6 махів близько 300 км і впала на безлюдний острів у водах біля узбережжя провінції Південний Хамгьон.

Військові Південної Кореї виявили також кілька військових літаків КНДР, які пролітали навколо зони падіння ракети.

"Серія запусків північнокорейських балістичних ракет є серйозним актом провокації, який шкодить миру і стабільності на Корейському півострові та міжнародному співтовариству, а також є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - зауважив Об'єднаний комітет.

При цьому південнокорейські військові наголосили, що ця провокація Північної Кореї сталася в той час, коли триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу США.

"Південна Корея і США провели спільну зустріч і обмінялися деталями ситуації після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету, а також підтвердили зміцнення спільних оборонних позицій проти загроз і провокацій Північної Кореї", - додали військові Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КНДР дедалі частіше запускає балістичні ракети у бік Японського моря. Такі запуски фіксують уже кілька днів поспіль.

Водночас нещодавно Пентагон пригрозив КНДР зміною режиму у разі ядерної атаки на США чи союзників. "Застосування ядерної зброї Північною Кореєю проти США чи їхніх союзників означатиме кінець режиму Кім Чен Ина", - зазначив голова Пентагону США Ллойд Остін.

У МЗС України заявили, що провокаційні дії КНДР загрожують регіональній стабільності.

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