Погрози тривають. Північна Корея знову запустила балістичну ракету

Північна Корея в середу, 9 листопада, знову запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку Східного моря. Пуск зафіксували військові Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське новинне агентство Yonhap .

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск балістичної ракети було зафіксовано з району Сукчон, провінція Південний Пхеньян. Ракета пролетіла з максимальною швидкістю 6 махів близько 300 км і впала на безлюдний острів у водах біля узбережжя провінції Південний Хамгьон.

Військові Південної Кореї виявили також кілька військових літаків КНДР, які пролітали навколо зони падіння ракети.

"Серія запусків північнокорейських балістичних ракет є серйозним актом провокації, який шкодить миру і стабільності на Корейському півострові та міжнародному співтовариству, а також є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - зауважив Об'єднаний комітет.

При цьому південнокорейські військові наголосили, що ця провокація Північної Кореї сталася в той час, коли триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу США.

"Південна Корея і США провели спільну зустріч і обмінялися деталями ситуації після того, як Північна Корея запустила балістичну ракету, а також підтвердили зміцнення спільних оборонних позицій проти загроз і провокацій Північної Кореї", - додали військові Південної Кореї.