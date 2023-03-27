Погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні, - Рютте

Глава нідерландського уряду зазначив на прес-конференції в Роттердамі, що ядерна риторика РФ "не є чимось новим, ми постійно чуємо це з квітня минулого року".

"Багато розмов, багато риторики. Але Росії відомо, що наслідки використання ним ядерної зброї будуть катастрофічними", - наголошує Рютте.

Коментуючи висловлювання Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, прем'єр Нідерландів назвав їх "безвідповідальними та небезпечними", і додав, що Мінську таким чином доведеться думати про зміну конституції країни.

Також Рютте зазначає, що держави-партнери з НАТО уважно стежать за ситуацією з ядерними погрозами керівника Кремля, при цьому слова Путіна не похитнуть членів Альянсу в їхній допомозі Україні.