Угрозы Кремля ядерным оружием не поколеблют страны НАТО в помощи Украине, - Рютте
Очередные угрозы ядерным оружием со стороны российского диктатора Владимира Путина является уже привычной риторикой, которая не пошатнет поддержку Украины со стороны стран-участниц НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Глава нидерландского правительства отметил на пресс-конференции в Роттердаме, что ядерная риторика РФ "не является чем-то новым, мы постоянно слышим это с апреля прошлого года".
"Много разговоров, много риторики. Но России известно, что последствия использования им ядерного оружия будут катастрофическими", - подчеркивает Рютте.
Комментируя высказывания Путина относительно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, премьер Нидерландов назвал их "безответственными и опасными", и добавил, что Минску таким образом придется думать об изменении конституции страны.
Также Рютте отмечает, что государства-партнеры по НАТО внимательно следят за ситуацией с ядерными угрозами руководителя Кремля, при этом слова Путина не поколеблют членов Альянса в их помощи Украине.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Решение руководителя Кремля возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.
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