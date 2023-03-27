Угрозы Кремля ядерным оружием не поколеблют страны НАТО в помощи Украине, - Рютте

Очередные угрозы ядерным оружием со стороны российского диктатора Владимира Путина является уже привычной риторикой, которая не пошатнет поддержку Украины со стороны стран-участниц НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Глава нидерландского правительства отметил на пресс-конференции в Роттердаме, что ядерная риторика РФ "не является чем-то новым, мы постоянно слышим это с апреля прошлого года".

"Много разговоров, много риторики. Но России известно, что последствия использования им ядерного оружия будут катастрофическими", - подчеркивает Рютте.

Комментируя высказывания Путина относительно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, премьер Нидерландов назвал их "безответственными и опасными", и добавил, что Минску таким образом придется думать об изменении конституции страны.

Также Рютте отмечает, что государства-партнеры по НАТО внимательно следят за ситуацией с ядерными угрозами руководителя Кремля, при этом слова Путина не поколеблют членов Альянса в их помощи Украине.