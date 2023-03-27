ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угрозы Кремля ядерным оружием не поколеблют страны НАТО в помощи Украине, - Рютте

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 23:57
Угрозы Кремля ядерным оружием не поколеблют страны НАТО в помощи Украине, - Рютте Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Очередные угрозы ядерным оружием со стороны российского диктатора Владимира Путина является уже привычной риторикой, которая не пошатнет поддержку Украины со стороны стран-участниц НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Глава нидерландского правительства отметил на пресс-конференции в Роттердаме, что ядерная риторика РФ "не является чем-то новым, мы постоянно слышим это с апреля прошлого года".

"Много разговоров, много риторики. Но России известно, что последствия использования им ядерного оружия будут катастрофическими", - подчеркивает Рютте.

Комментируя высказывания Путина относительно размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, премьер Нидерландов назвал их "безответственными и опасными", и добавил, что Минску таким образом придется думать об изменении конституции страны.

Также Рютте отмечает, что государства-партнеры по НАТО внимательно следят за ситуацией с ядерными угрозами руководителя Кремля, при этом слова Путина не поколеблют членов Альянса в их помощи Украине.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Решение руководителя Кремля возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Марк Рютте Ядерное оружие Война России против Украины
NEWS
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет