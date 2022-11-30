Погрози футболістам та підставні фанати. ЗМІ дізналися про витівки Ірану на ЧС у Катарі

попередили, що їхні родини зіткнуться з "насильством і тортурами", якщо вони не співатимуть національний гімн або приєднаються до будь-якого політичного протесту проти режиму в Тегерані.

Також повідомлять, що десятки офіцерів КВІР були призвані для спостереження за іранськими гравцями, яким заборонено спілкуватися за межами команди чи зустрічатися з іноземцями.