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Погрози футболістам та підставні фанати. ЗМІ дізналися про витівки Ірану на ЧС у Катарі

Фото: Іран погрожував футболістам на ЧС у Катарі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Влада Ірану погрожувала футболістам власної збірної на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі після відмови іранських гравців заспівати національний гімн у стартовому матчі проти Англії.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський канал CNN.

попередили, що їхні родини зіткнуться з "насильством і тортурами", якщо вони не співатимуть національний гімн або приєднаються до будь-якого політичного протесту проти режиму в Тегерані.

Також повідомлять, що десятки офіцерів КВІР були призвані для спостереження за іранськими гравцями, яким заборонено спілкуватися за межами команди чи зустрічатися з іноземцями.

Нагадаємо, капітан іранської футбольної збірної розкритикував владу батьківщини за жорстоке придушення масових протестів.

Більше про причини масових протестів в Ірані можете прочитати в матеріалі РБК-Україна

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ІранКатарФутболЧМ-2022