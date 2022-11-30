Погрози футболістам та підставні фанати. ЗМІ дізналися про витівки Ірану на ЧС у Катарі

Влада Ірану погрожувала футболістам власної збірної на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі після відмови іранських гравців заспівати національний гімн у стартовому матчі проти Англії.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський канал CNN.
попередили, що їхні родини зіткнуться з "насильством і тортурами", якщо вони не співатимуть національний гімн або приєднаються до будь-якого політичного протесту проти режиму в Тегерані.
Також повідомлять, що десятки офіцерів КВІР були призвані для спостереження за іранськими гравцями, яким заборонено спілкуватися за межами команди чи зустрічатися з іноземцями.
Нагадаємо, капітан іранської футбольної збірної розкритикував владу батьківщини за жорстоке придушення масових протестів.
Більше про причини масових протестів в Ірані можете прочитати в матеріалі РБК-Україна
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