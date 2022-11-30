Угрозы футболистам и подставные фанаты. СМИ узнали о выходках Ирана на ЧМ в Катаре

Власти Ирана угрожали футболистам собственной сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре после отказа иранских игроков спеть национальный гимн в стартовом матче против Англии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский канал CNN .
предупредили, что их семьи столкнутся с "насилием и пытками", если они не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против режима в Тегеране.
Также сообщат, что десятки офицеров КСИР были призваны для наблюдения за иранскими игроками, которым запрещено общаться за пределами команды или встречаться с иностранцами.
Напомним, капитан иранской футбольной сборной раскритиковал власти родины за жестокое подавление массовых протестов.
Больше о причинах массовых протестов в Иране можете прочитать в материале РБК-Украина
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .