Угрозы футболистам и подставные фанаты. СМИ узнали о выходках Ирана на ЧМ в Катаре

предупредили, что их семьи столкнутся с "насилием и пытками", если они не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против режима в Тегеране.

Также сообщат, что десятки офицеров КСИР были призваны для наблюдения за иранскими игроками, которым запрещено общаться за пределами команды или встречаться с иностранцами.