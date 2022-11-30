Погрози футболістам та підставні фанати. ЗМІ дізналися про витівки Ірану на ЧС у Катарі
Влада Ірану погрожувала футболістам власної збірної на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі після відмови іранських гравців заспівати національний гімн у стартовому матчі проти Англії.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський канал CNN.
Родинам футбольної збірної Ірану погрожували тюремним ув'язненням і катуваннями, якщо гравці не будуть "поводитися добре" перед матчем проти США. За даними CNN, футболістів попередили, що їхні родини зіткнуться з "насильством і тортурами", якщо вони не співатимуть національний гімн або приєднаються до будь-якого політичного протесту проти режиму в Тегерані.
Також повідомлять, що десятки офіцерів КВІР були призвані для спостереження за іранськими гравцями, яким заборонено спілкуватися за межами команди чи зустрічатися з іноземцями.
В останній грі проти Уельсу режим відправив сотні фанатів-акторів, щоб створити помилкове відчуття підтримки та прихильності серед уболівальників. Для наступної гри проти США режим планує суттєво збільшити кількість підставних уболівальників до кількох тисяч.
Іран з'являється на цьому Чемпіонаті світу під тінню внутрішніх негараздів. Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк заявив, що країна перебуває у "повноцінній кризі прав людини", оскільки влада пригнічує дисидентів, які виступають проти режиму.
Нагадаємо, капітан іранської футбольної збірної розкритикував владу батьківщини за жорстоке придушення масових протестів.
Більше про причини масових протестів в Ірані можете прочитати в матеріалі РБК-Україна
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