Погрози футболістам та підставні фанати. ЗМІ дізналися про витівки Ірану на ЧС у Катарі

Влада Ірану погрожувала футболістам власної збірної на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі після відмови іранських гравців заспівати національний гімн у стартовому матчі проти Англії.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський канал CNN .

Родинам футбольної збірної Ірану погрожували тюремним ув'язненням і катуваннями, якщо гравці не будуть "поводитися добре" перед матчем проти США. За даними CNN, футболістів попередили, що їхні родини зіткнуться з "насильством і тортурами", якщо вони не співатимуть національний гімн або приєднаються до будь-якого політичного протесту проти режиму в Тегерані.

Також повідомлять, що десятки офіцерів КВІР були призвані для спостереження за іранськими гравцями, яким заборонено спілкуватися за межами команди чи зустрічатися з іноземцями.

В останній грі проти Уельсу режим відправив сотні фанатів-акторів, щоб створити помилкове відчуття підтримки та прихильності серед уболівальників. Для наступної гри проти США режим планує суттєво збільшити кількість підставних уболівальників до кількох тисяч.