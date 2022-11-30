Угрозы футболистам и подставные фанаты. СМИ узнали о выходках Ирана на ЧМ в Катаре

Власти Ирана угрожали футболистам собственной сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре после отказа иранских игроков спеть национальный гимн в стартовом матче против Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский канал CNN .

Семьям футбольной сборной Ирана угрожали тюремным заключением и пытками, если игроки не будут "вести себя хорошо" перед матчем против США. По данным CNN, футболистов предупредили, что их семьи столкнутся с "насилием и пытками", если они не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против режима в Тегеране.

Также сообщат, что десятки офицеров КСИР были призваны для наблюдения за иранскими игроками, которым запрещено общаться за пределами команды или встречаться с иностранцами.

В последней игре против Уэльса режим отправил сотни фанатов-актеров, чтобы создать ошибочное чувство поддержки и расположения среди болельщиков. Для следующей игры против США режим планирует существенно увеличить количество подставных болельщиков до нескольких тысяч.