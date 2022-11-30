Угрозы футболистам и подставные фанаты. СМИ узнали о выходках Ирана на ЧМ в Катаре
Власти Ирана угрожали футболистам собственной сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре после отказа иранских игроков спеть национальный гимн в стартовом матче против Англии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский канал CNN .
Семьям футбольной сборной Ирана угрожали тюремным заключением и пытками, если игроки не будут "вести себя хорошо" перед матчем против США. По данным CNN, футболистов предупредили, что их семьи столкнутся с "насилием и пытками", если они не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против режима в Тегеране.
Также сообщат, что десятки офицеров КСИР были призваны для наблюдения за иранскими игроками, которым запрещено общаться за пределами команды или встречаться с иностранцами.
В последней игре против Уэльса режим отправил сотни фанатов-актеров, чтобы создать ошибочное чувство поддержки и расположения среди болельщиков. Для следующей игры против США режим планирует существенно увеличить количество подставных болельщиков до нескольких тысяч.
Иран появляется на этом Чемпионате мира под тенью внутренних неурядиц. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк заявил, что страна находится в "полноценном кризисе прав человека", поскольку власти подавляют диссидентов, выступающих против режима.
Напомним, капитан иранской футбольной сборной раскритиковал власти родины за жестокое подавление массовых протестов.
Больше о причинах массовых протестов в Иране можете прочитать в материале РБК-Украина
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