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Погрожують штрафами та вилученням майна. Окупанти в Енергодарі вивели з обігу гривню

Фото: Окупанти в Енергодарі вивели з обігу гривню (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники продовжують чинити психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема в місті Енергодар Запорізької області загарбники примусили близько 3 000 працівників ЗАЕС отримати так звані паспорти РФ.

"Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню", - інформують у Генштабі.

Окрім цього, значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Каховці Херсонської області росіяни намагаються заборонити обіг гривні.

Окупанти здійснюють рейди торговими точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, в разі виявлення українських грошей.

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Запорізька АЕСЭнергодарВійна Росії проти України