Угрожают штрафами и изъятием имущества. Оккупанты в Энергодаре вывели из оборота гривну

Российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

"Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из оборота украинскую гривну", - информируют в Генштабе.

В частности в городе Энергодар Запорожской области захватчики заставили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ.

Напомним, ранее мы писали, что в Каховке Херсонской области россияне пытаются запретить оборот гривны.

Оккупанты осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.

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