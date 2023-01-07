RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угрожают штрафами и изъятием имущества. Оккупанты в Энергодаре вывели из оборота гривну

Фото: Оккупанты в Энергодаре вывели из оборота гривну (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики продолжают оказывать психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности в городе Энергодар Запорожской области захватчики заставили около 3 000 работников ЗАЭС получить так называемые паспорта РФ.

"Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из оборота украинскую гривну", - информируют в Генштабе.

Кроме этого, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Напомним, ранее мы писали, что в Каховке Херсонской области россияне пытаются запретить оборот гривны.

Оккупанты осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЭнергодарВойна России против Украины