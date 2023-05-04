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Погрожують батькам. Росіяни в окупації примусово паспортизують дітей, - ЦНС

Фото: на окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років, погрожуючи їхнім батькам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, окупанти заявили, що всі жителі окупованих теиторій у віці 14 років зобов’язані отримати російський паспорт. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

Окрім того, всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають "громадянами РФ".

Як зазначає ЦНС, таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на захоплених територіях аби "виправдати" окупацію регіону.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 27 квітня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

Також раніше ми писали, що росіяни вдаються до нових методів примусу щодо "паспортизації" в окупації. Долучили до цього так званих "волонтерів" з Росії.

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