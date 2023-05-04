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Угрожают родителям. Россияне в оккупации принудительно паспортизируют детей, - ЦНС

Фото: на оккупированных территориях россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики паспортизируют детей от 14 лет, угрожая их родителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, оккупанты заявили, что все жители оккупированных теиторий в возрасте 14 лет обязаны получить российский паспорт. В противном случае их родители уплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

Кроме того, все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 года на захваченных территориях автоматически становятся "гражданами РФ".

Как отмечает ЦНС, таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на захваченных территориях, чтобы "оправдать" оккупацию региона.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 27 апреля российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.

Также ранее мы писали, что россияне прибегают к новым методам принуждения по паспортизации в оккупации. Приобщили к этому так называемых "волонтеров" из России.

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