Погрожуючи ядерною зброєю, Кремль "зондує ґрунт" Заходу

Погрози Росії застосувати ядерну зброю не стільки виглядають реальними, скільки є її тактикою. Своїм шантажем Кремль "зондує ґрунт" Заходу, перевіряючи його реакцію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ядерна загроза Кремля. Як далеко зайде Путін у шантажі України та Заходу".

Таку думку виданню висловив експерт з міжнародних енергетичних та відносин безпеки Михайло Гончар.

"РФ загрожує застосувати всі сили озброєння у відповідь на "агресію". При цьому тактика, якою йде Кремль, нагадує, швидше, зондування, аніж реальну загрозу з боку Росії", - вважає він.

Крім того, це стосується і так званих "референдумів", бо ж Москва "промацує ґрунт", перевіряючи реакцію України та її союзників. Експерт зазначає, бачачи, що на незаконну анексію територій Захід реагує розширенням санкцій, РФ списує це на допустимі втрати та робить наступний крок.

"Так, можуть бути удари, як сказав Бен Ходжес, по Чорноморському флоту. Балтійський підтоплять теж, він замкнутий і найменший, але це все може бути розцінено росіянами як допустимі втрати", - припускає Гончар.

Однак, за словами експерта, і у самого російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, немає відповіді на запитання, чи він застосує ядерну зброю, бо політика у цьому випадку виключно ситуативна.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

Додамо, при цьому все більше у світі схиляються до думки, що Путін точно не застосує проти України стратегічну ядерну зброю, а скоріше тактичну.

Окрім того, за даними західних ЗМІ, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо російський президент завдасть ядерного удару по Україні.

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