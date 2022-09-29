Угрожая ядерным оружием, Кремль "зондирует почву" Запада
Угрозы России применить ядерное оружие не столько выглядят реальными, сколько ее тактикой. Своим шантажом Кремль "зондирует почву" Запада, проверяя его реакцию.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ядерная угроза Кремля. Как далеко зайдет Путин в шантаже Украины и Запада".
Такое мнение высказал эксперт по международным энергетическим и отношениям безопасности Михаил Гончар.
"РФ угрожает применить все силы вооружения в ответ на "агрессию". При этом тактика, по которой идет Кремль, напоминает скорее зондирование, чем реальную угрозу со стороны России", - считает он.
Кроме того, это касается и так называемых "референдумов", так как Москва "прощупывает почву", проверяя реакцию Украины и ее союзников. Эксперт отмечает, видя, что на незаконную аннексию территорий Запад реагирует на расширение санкций, РФ списывает это на допустимые потери и делает следующий шаг.
"Да, могут быть удары, как сказал Бен Ходжес, по Черноморскому флоту. Балтийский подтопят тоже, он замкнут и самый маленький, но это все может быть расценено россиянами как допустимые потери", - предполагает Гончар.
Однако, по словам эксперта, и у самого российского диктатора Владимира Путина, вероятно, нет ответа на вопрос, применит ли он ядерное оружие, потому что политика в этом случае исключительно ситуативная.
Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что он якобы "не блефует".
При этом все больше в мире склоняются к мнению, что Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие, а скорее тактическое.
Кроме того, по данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский президент нанесет ядерный удар по Украине.
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