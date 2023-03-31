Погрожували вбити та вимагали гроші. У Харківській області судитимуть трьох військових РФ

Обвинувальний акт щодо трьох військових РФ, які у травні 2022 року під час окупації Ізюма погрожували розстрілом та пограбували цивільних, скеровано до суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook прокуратури Харківської області.

Слідство установило, що у травні минулого року троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, під час окупації міста Ізюм зупинили автівку з двома цивільними. Окупанти двічі вистрелили з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Потім вони почали вимагати гроші у чоловіків, погрожуючи, що у разі відмови вони вистрілять у них на ураження. "Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли", - розповіли в прокуратурі. Трьох обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Фото: у Харківській області судитимуть трьох військових РФ (facebook.com/prokuraturakharkiv)