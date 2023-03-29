ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові затримали екс-правоохоронця, який "працював" екологом під час окупації Ізюму

Новость на русском →
Харків, Середа 29 березня 2023 11:57
У Харкові затримали екс-правоохоронця, який "працював" екологом під час окупації Ізюму Фото: у Харкові затримали екс-правоохоронця, який співпрацював з РФ в окупованому Ізюмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації міста Ізюм Харківської області влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Там він "виконував обов'язки" еколога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Чоловік почав домовлятися з росіянами одразу після того, як вони окупували місто. Він виторгував собі посаду начальника відділу природних ресурсів та екології місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, аби догодити загарбникам він особисто зустрічався із місцевими мешканцями та вмовляв їх так само працювати на ворога, обіцяючи, що "посад вистачить всім".

Також він проводив інвентаризацію водних об’єктів, шукав власників місцевих ставків та озер для того аби збивати "данину" для себе та на користь окупантів.

"Після звільнення Ізюму він почав ховатися і був затриманий у Харкові", - додали в ДБР.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як повідомлялось, колишньому міліціонеру - командиру "ОМОНу" терористичної організації "ДНР" повідомлено про підозру. Зловмисник на окупованих територіях Донецької області займається примусовою мобілізацією цивільних та фільтрацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Війна в Україні
NEWS
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
DAILY
Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна