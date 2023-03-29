У Харкові затримали екс-правоохоронця, який "працював" екологом під час окупації Ізюму

Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації міста Ізюм Харківської області влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Там він "виконував обов'язки" еколога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

"Чоловік почав домовлятися з росіянами одразу після того, як вони окупували місто. Він виторгував собі посаду начальника відділу природних ресурсів та екології місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, аби догодити загарбникам він особисто зустрічався із місцевими мешканцями та вмовляв їх так само працювати на ворога, обіцяючи, що "посад вистачить всім".

Також він проводив інвентаризацію водних об’єктів, шукав власників місцевих ставків та озер для того аби збивати "данину" для себе та на користь окупантів.

"Після звільнення Ізюму він почав ховатися і був затриманий у Харкові", - додали в ДБР.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.