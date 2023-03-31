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Угрожали убить и требовали деньги. В Харьковской области будут судить трех военных РФ

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Украина, Пятница 31 марта 2023 20:11
Угрожали убить и требовали деньги. В Харьковской области будут судить трех военных РФ Фото: в Харьковской области будут судить трех военных РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Обвинительный акт в отношении трех военных РФ, которые в мае 2022 года во время оккупации Изюма угрожали расстрелом и ограбили гражданских, направлен в суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что в мае прошлого года трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, во время оккупации города Изюм остановили автомобиль с двумя гражданскими.

оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова возле передних колес автомобиля. Затем они потребовали деньги у мужчин, угрожая, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение.

"Собрав у потерпевших денежные средства, российские солдаты ушли", – рассказали в прокуратуре.

Трое обвиняемых будут судиться заочно в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области.

Фото: в Харьковской области будут судить трех военных РФ (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Как сообщалось, сотрудники ДБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию. Там он "выполнял обязанности" эколога.

Напомним, за время оккупации в Изюме Харьковской области убито по меньшей мере 1000 мирных граждан. Кроме того, около 80% инфраструктуры города разрушены или существенно повреждены.

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