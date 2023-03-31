Угрожали убить и требовали деньги. В Харьковской области будут судить трех военных РФ

Обвинительный акт в отношении трех военных РФ, которые в мае 2022 года во время оккупации Изюма угрожали расстрелом и ограбили гражданских, направлен в суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что в мае прошлого года трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, во время оккупации города Изюм остановили автомобиль с двумя гражданскими. оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова возле передних колес автомобиля. Затем они потребовали деньги у мужчин, угрожая, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение. "Собрав у потерпевших денежные средства, российские солдаты ушли", – рассказали в прокуратуре. Трое обвиняемых будут судиться заочно в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области. Фото: в Харьковской области будут судить трех военных РФ (facebook.com/prokuraturakharkiv)