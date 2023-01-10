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Погрожує розпад. Росія може не пережити найближче десятиліття, - експерти

Фото: Росія може не пережити найближче десятиліття (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія, якою вона є зараз, може не пережити найближче десятиліття.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Атлантичною радою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

167 експертів поділилися своєю думкою про те, як геополітика, суспільно-політичні рухи та інші сфери можуть виглядати через 10 років. Їхнє опитування показало, що Росія ризикує не вижити в тому стані, в якому вона зараз.

За даними опитування, 40% експертів прогнозують, що Росія розпадеться на частини до 2033 року "через революцію, громадянську війну, політичну дезінтеграцію або з якоїсь іншої причини".

Тим часом 46% респондентів очікують, що Росія або стане "державою, що не відбулася" через десятиліття, або "розпадеться" до 2033 року.

Атлантична рада також повідомила, що європейці особливо песимістично ставляться до розпаду Росії: 49% із них прогнозують таку подію.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у грудні 2022 року більшість (54%) українців бачать перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і потрібно добиватися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

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Російська Федерація