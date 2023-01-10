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Грозит распад. Россия может не пережить ближайшее десятилетие, - эксперты

Фото: Россия может не пережить ближайшее десятилетие (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия, какой она является сейчас, может не пережить ближайшее десятилетие.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Атлантическим советом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

167 экспертов поделились своим мнением о том, как геополитика, общественно-политические движения и другие сферы могут выглядеть через 10 лет. Их опрос показал, что Россия рискует не выжить в том состоянии, в котором она находится сейчас.

По данным опроса, 40% экспертов прогнозируют, что Россия распадется на части к 2033 году "из-за революции, гражданской войны, политической дезинтеграции или по какой-то другой причине".

Между тем, 46% респондентов ожидают, что Россия либо станет "несостоявшимся государством" через десятилетие, либо "распадется" к 2033 году.

Атлантический совет также сообщил, что европейцы особенно пессимистично относятся к распаду России: 49% из них прогнозируют такое событие.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в декабре 2022 года большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% считают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения русской армии и распада РФ изнутри.

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Российская Федерация