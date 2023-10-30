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Погроми в Дагестані: Держдеп США назвав абсурдом звинувачення росіян на адресу України

Фото: Метью Міллер, прессекретар Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Звинувачення влади Росії в тому, що Україна нібито причетна до антиєврейських погромів у Дагестані, є абсурдними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекратаря Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллера.

"Я бачив їхні заяви із звинуваченням України. Це абсурд, звичайно ж", - прокоментував він фейкові звинувачення Москви.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони шукали ізраїльтян, які мали там приземлитися. Внаслідок інциденту постраждали 20 людей.

Вже сьогодні представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що погроми нібито були наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", ключову роль якої відіграв "київський режим".

При цьому пізніше Україну в організації погромів звинуватив і російський диктатор Володимир Путін.

У Міністерстві закордонних справ України відкинули звинувачення. Там наголосили, що це спроба перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІзраїльДагестанМахачкала