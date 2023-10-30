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Погромы в Дагестане: Госдеп США назвал абсурдом обвинения россиян в адрес Украины

Фото: Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Обвинения властей России в том, что Украина якобы причастна к антиеврейским погромам в Дагестане, являются абсурдными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллера.

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - прокомментировал он фейковые обвинения Москвы. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 29 октября, толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они искали израильтян, которые должны были там приземлиться. В результате инцидента пострадали 20 человек. 

Уже сегодня представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что погромы якобы были следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", ключевую роль в которой сыграл "киевский режим".

При этом позже Украину в "организации погромов" обвинил и российский диктатор Владимир Путин. 

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли обвинения. Там подчеркнули, что это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИзраильДагестанМахачкала