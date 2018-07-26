Погром лагеря ромов в Киеве: 27 июля рассмотрят апелляцию на арест координатора С14

Домашний арест Сергею Мазуру обжалуют в Апелляционном суде Киева

В пятницу, 27 июля, суд в Киеве рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест координатора националистической организации С14 Сергея Мазура, подозреваемого в погроме лагеря ромов на Лысой горе. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщил адвокат Дмитрий Биловчук.

По его словам, апелляцию на меру пресечения Мазуру, рассмотрят в Апелляционном суде Киева. Рассмотрение назначено на 10:40.

"Завтра состоится рассмотрение апелляционной жалобы по Мазура в 10.40", - сказал адвокат.

Напомним, 18 июля 2018 года судья Голосеевского районного суда назначил координатору националистической организации C14 Сергею Мазуру круглосуточный домашний арест по подозрению в нападении на ромов в Киеве.

Сторона защиты Мазура, считает решение суда неправомерным. "По делу было допрошено 5 ромов, но есть основания считать, что показания сфальсифицированы", - отметила сторона защиты.

Мазура подозревают в нападении на ромский лагерь на Лысой горе, который произошел в апреле 2018 года. Группа националистов в масках разгромила и сожгла поселение.