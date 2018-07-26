Погром табору ромів у Києві: 27 липня розглянуть апеляцію на арешт координатора С14

Домашній арешт Сергію Мазуру оскаржать в Апеляційному суді Києва

У п'ятницю, 27 липня, суд розгляне апеляційну скаргу на домашній арешт координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру, підозрюваного у погромі табору ромів у Києві на Лисій горі. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомив адвокат Дмитро Біловчук.

За його словами, апеляцію на міру запобіжного заходу Мазуру, розгляне Апеляційний суд Києва. Розгляд призначено на 10:40.

"Завтра відбудеться розгляд апеляційної скарги щодо Мазура о 10.40", - сказав адвокат.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року суддя Голосіївського районного суду призначив координатору націоналістичної організації C14 Сергію Мазуру цілодобовий домашній арешт за підозрою у нападі на ромів у Києві.

Сторона захисту Мазура, вважає рішення суду неправомірним. "У справі було допитано 5 ромів, але є підстави вважати, що показання сфальсифіковано", - зазначила сторона захисту.

Мазура підозрюють у нападі на ромський табір на Лисій горі, який стався у квітні 2018 року. Група націоналістів в масках розгромила і спалила поселення.