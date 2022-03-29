В Погранслужбе рассказали, сколько украинцев вернулось в страну с начала вторжения России
С начала полномасштабного вторжения России, в Украину вернулось более 510 тысяч человек. Из всех вернувшихся более трех четвертей – мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Всего с 24 февраля на въезд проследовало более 510 тысяч граждан Украины, большую часть из них, примерно 75-80%, составляют мужчины", - сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Ранее пограничная служба сообщала, что с 24 февраля по 24 марта как на въезд, так и на выезд из Украины, границу Украины пересекли 3,2 миллиона человек.
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