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У прикордонній службі розповіли, скільки українців повернулося в країну з початку вторгнення Росії

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Вівторок 29 березня 2022 07:39
У прикордонній службі розповіли, скільки українців повернулося в країну з початку вторгнення Росії Прикордонний перехід (Фото: postupai.com)
Автор: Константин Широкун

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україну повернулося понад 510 тисяч осіб. З усіх повернулися більше ніж три чверті - чоловіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Всього з 24 лютого на в'їзд проїхали понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75-80%, складають чоловіки", - сказав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Раніше прикордонна служба повідомляла, що з 24 лютого по 24 березня як на в'їзд, так і на виїзд з України, кордон України перетнули 3,2 мільйона осіб.

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