В погранслужбе объяснили, почему украинцев не пропускают в Польшу

В течение последних дней в пунктах пропуска во Львовской области, а именно на границе с Польшей, участились случаи возврата транспортных средств, следующих в эту страну. В погранслужбе объяснили, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.