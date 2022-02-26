У прикордонній службі пояснили, чому українців не пропускають до Польщі

Протягом останніх днів у пунктах пропуску у Львівський області, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів, що прямують до цієї країни. У прикордонній службі пояснили, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.