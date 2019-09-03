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У прикордонній службі Білорусі пояснили слова Лукашенка про кордон з Україною

Новини » Політика    03.09.2019 - 18:00
У прикордонній службі Білорусі пояснили слова Лукашенка про кордон з Україною
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

КПП на кордоні Білорусі з Україною працюють в звичайному режимі

Пункти пропуску на білорусько-українському кордоні функціонують в звичайному режимі. Про це заявив прес-секретар Державного прикордонного комітету (ЦПК) Білорусі Антон Бичковський, передають місцеві ЗМІ.

Бичковський, пояснюючи слова прездента Олександра Лукашенка, зазначив, що білоруські прикордонники приймають заходів щодо забезпечення необхідного рівня безпеки на цьому напрямі.

"Пункти пропуску функціонують у повсякденному режимі, громадяни можуть вільно перетинати кордон за документами, що дають право на виїзд за кордон. Межа закрита для законослухняних громадян і злочинних елементів", - зазначив він.

Бичковський наголосив, що ситуація на кордоні "повністю контролюється, забезпечуються всі параметри безпеки як на ділянці "зеленого кордону", так і безпосередньо в пунктах пропуску".

"Ми приділяємо пильну увагу припиненню фактів контрабанди зброї, боєприпасів і вибухових речовин, незаконному переміщенню наркотиків", - сказав Бичковський.

Нагадаємо, раніще президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закриття україно-білоруського кордону нібито через потоки зброї. За його словами, кордон з Україною закрили сильніше, ніж з Північноатлантичним блоком.

У свою чергу, Державна прикордонна служба України заявила, що кількість спроб незаконного переміщення зброї на україно-білоруському кордоні за рік зменшилася на 40%.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілоруськордон
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