В пограничных с Россией областях растет спрос на получение загранпаспорта Украины

В Украине зафиксирован рост спроса на оформление загранпаспорта в областях, которые граничат с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы.

Сообщается, что в течении января-февраля 2020 года увеличилось количество заявок на получение загранпаспорта в Луганской (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%) и Сумской (на 11%) областях.

"Подразделения Миграционной службы в этих регионах готовы к увеличению спроса на соответствующую услугу. Кроме того, напоминаем, что оформить загранпаспорт можно в любом подразделении миграционной службы (независимо от места регистрации), а также в Центрах предоставления административных услуг, которые оформляют биометрические документы (в Донецкой области это 18 ЦПАУ, в Харьковской - 11, в Луганской - 9, в Сумской - 4, Черниговской - 2)", - отметили в миграционной службе.

Напомним, с 1 марта в Украине вступили изменения в правила пересечения границы с Российской Федерацией. Теперь, чтобы выехать с территории Украины в РФ необходим загранпаспорт.

Также сообщалось, что с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.